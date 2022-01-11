В конце декабря администрация президента США Джо Байдена не афишируя санкционировала выделение дополнительных 200 миллионов долларов на военную помощь Украине.

Об этом со ссылкой на четыре источника пишет CNN.

Пакет безопасности позволил отправку большей части того же оборонительного оборудования, которое США поставляли в Украину в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы, защищенные радиостанции, медицинское оборудование, запасные части и другое.

По данным двух источников, администрация Байдена "по-тихому" уведомила Конгресс о новом разрешении в начале этого месяца. Доставка оборудования, вероятно, займет некоторое время — поставка оборудования на сумму 60 миллионов долларов, разрешенная прошлым летом, только сейчас близится к завершению.

В Госдепартаменте журналистам заявили, что оружие было доставлено за последние несколько недель и что помощь будет продолжена, но отказались обсуждать подробности.

"Я не буду вдаваться в каждый транш и обновление помощи в сфере безопасности. Дело в том, что в прошлом году мы предоставили Украине больше помощи в сфере безопасности, чем когда-либо с 2014 года. В последние несколько недель, и в ближайшие недели запланировано продолжение поставок", - сообщил представитель Госдепартамента.

Напомним, 11 декабря ABC News сообщало, что в США отложили отправку военной помощи Украине на 200 миллионов.

Также мы писали, что по информации NBC, вдминистрация Байдена обсуждает передачу Украине "Стингеров".