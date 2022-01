Американский сенатор-демократ Крис Мерфи в эфире CNN раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в "битвах в Twitter с американскими лидерами".

Об этом в Twitter сообщила журналистка CNN Кристиан Аманпур.

"Меня действительно беспокоит, что президент Зеленский иногда больше заинтересован в битвах в Twitter с американскими лидерами, чем в том, чтобы убедиться, что его страна защищена", - заявил Мерфи, который недавно вернулся из визита конгрессменов США в Украину.

“I do worry that President Zelensky sometimes seems more interested in Twitter fights with American leaders than he does in making sure his country is protected,” says Senator @ChrisMurphyCT, who just returned from a bipartisan congressional visit to Ukraine. pic.twitter.com/IzisWtw4TP