Американский сенатор-демократ Крис Мерфи в эфире CNN раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в "битвах в Twitter с американскими лидерами".

Об этом в Twitter сообщила журналистка CNN Кристиан Аманпур.

"Меня действительно беспокоит, что президент Зеленский иногда больше заинтересован в битвах в Twitter с американскими лидерами, чем в том, чтобы убедиться, что его страна защищена", - заявил Мерфи, который недавно вернулся из визита конгрессменов США в Украину.

“I do worry that President Zelensky sometimes seems more interested in Twitter fights with American leaders than he does in making sure his country is protected,” says Senator @ChrisMurphyCT, who just returned from a bipartisan congressional visit to Ukraine. pic.twitter.com/IzisWtw4TP — Christiane Amanpour (@amanpour) January 20, 2022

Критика Мерфи в адрес Зеленского, очевидно, вызвана резким твитом украинского президента с ответом Байдену на слова о "незначительном вторжении" России.

Отметим, что во время визита Мерфи и его коллег в Украину Зеленский призвал американских сенаторов ввести санкции против РФ сейчас, а не ждать вторжения.

Впрочем, как сказал уже после этого госсекретарь США Блинкен, Вашингтон введет санкции, только если российские солдаты перейдут границы Украины.

Напомним, что Байден заявил, что санкции будут только в случае большого вторжения РФ, а в случае небольшого - еще подумают.