Американский сенатор раскритиковал Зеленского. Фото: "Страна"

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи в эфире CNN раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в "битвах в Twitter с американскими лидерами".

Об этом в Twitter сообщила журналистка CNN Кристиан Аманпур.

"Меня действительно беспокоит, что президент Зеленский иногда больше заинтересован в битвах в Twitter с американскими лидерами, чем в том, чтобы убедиться, что его страна защищена", - заявил Мерфи, который недавно вернулся из визита конгрессменов США в Украину.

Критика Мерфи в адрес Зеленского, очевидно, вызвана резким твитом украинского президента с ответом Байдену на слова о "незначительном вторжении" России. 

Отметим, что во время визита Мерфи и его коллег в Украину Зеленский призвал американских сенаторов ввести санкции против РФ сейчас, а не ждать вторжения.

Впрочем, как сказал уже после этого госсекретарь США Блинкен, Вашингтон введет санкции, только если российские солдаты перейдут границы Украины.

Напомним, что Байден заявил, что санкции будут только в случае большого вторжения РФ, а в случае небольшого - еще подумают

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