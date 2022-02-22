"Глава "ДНР" Денис Пушилин призвал "не забегать вперед" в вопросе об установления контроля "республики" над всей территорией Донбасса, хотя еще ранее сегодня говорил другое.

"Вопрос границ "ДНР" и "ЛНР" не требует поспешных разъяснений и будет урегулирован позже", - сказал он.

Напомним, 21 февраля Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР".

Сегодня глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что "ЛНР" и "ДНР" будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей. После этого в Госдуме РФ опровергли его слова.

Также мы писали, что в "ЛНР" заявляют, что их границы - это вся территория Луганской области, несмотря на то, что в России уже дали понять что признают "ЛДНР" в их нынешних границах. Позже и Пушилин заявил, что границы "ДНР" будут в пределах всей Донецкой области.

Кроме того, сообщалось, что в МИД РФ и в Кремле разошлись в оценке признания границы "ЛДНР".

О том, что говорит Владимир Зеленский и Запад о признании "ЛДНР", смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно":