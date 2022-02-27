Представитель в Белом доме заявил, что в день Россия выпускает по Украине около 100 ракет в день.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на Fox News.

Как передает Fox News, с начала военной операции по украинской территории было выпущено уже 320 ракет.

В нашем онлайне следите за тес, что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В Телеграм-канале "Политика Страны" публикуются самые оперативные и главное на текущий момент новости, а также карты боевых действий, фото и видео.

Ранее мы сообщали, что в Киеве и области до утра понедельника объявлен комендантский час. А в Василькове Киевской области после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.