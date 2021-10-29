В ближайшие три недели ситуация с заболеваемостью Covid-19 в Украине, где два дня подряд фиксируют антирекордные показатели, будет критическая. При этом волна пойдет на спад в январе.

Об этом заявил главный санврач Украины Игорь Кузин.в интервью изданию "Гордон", обнародованном утром в пятницу, 29 октября.

"Ближайшие три недели будут критичными, после чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января. Следующий подъем - март - апрель 2022 года", - сказал он.

При этом Кузин заявил, что механизм адаптивного карантина, который действует сейчас в стране, доказывает свою эффективность.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что мир может выйти из пандемии коронавируса уже в 2022 году, но при этом с Covid-19 придется уживаться и дальше. При этом в организации заявили о неспособности вакцин остановить пандемию.

Также мы сообщали, что и в Moderna прогнозируют окончание пандемии коронавируса в следующем году. В компании считают, что те, кто не решится на прививки, к тому времени будут иммунизированы естественным путем.