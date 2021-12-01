В Министерстве здравоохранения Украины дали разъяснения, можно ли комбинировать вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины во вторник, 30 ноября.

В Украине, как и во многих других странах, разрешено в некоторых случаях комбинировать различные вакцины против COVID-19.

Безусловно, лучше всего использовать одну и ту же вакцину как для первой, так и для второй прививки. Однако, если вакцина, использовавшаяся при первой прививке недоступна, или на первую дозу произошла тяжелая реакция, можно прививаться по следующей схеме:

1-я доза – AstraZeneca, 2-я – Moderna или Comirnaty через 28 дней;

1-я доза – Comirnaty или Moderna, 2-я – Moderna или Comirnaty через 28 дней.

В Минздраве напомнили, что все вакцины AstraZeneca различных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства и являются взаимозаменяемыми.

Приведенные схемы комбинирования различных вакцин были хорошо исследованы и признаны безопасными и эффективными.

В Минздраве рассказали о возможности комбинировать вакцины при прививках. Источник: Facebook/МОЗ Украины

Ранее "Страна" сообщала, что одна из вакцин против COVID-19, используемых Украиной, – Moderna (mRNA-1273, Spikevax). Это мРНК-вакцина, разработанная фармацевтической компанией Moderna совместно с Центром исследований вакцин при Национальном институте аллергии и инфекционных болезней в США. По словам МОЗ, вакцина Moderna дает хорошую защиту от всех штаммов коронавируса.

Также мы писали, что Кабмин обсуждает запуск производства вакцины против ковида в Украине.