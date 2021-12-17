Несмотря на то, что в Австрии возобновляют работу зимние горнолыжные курорты, введенный в конце ноября локдаун спровоцировал волну увольнений работников в гостиничном бизнесе австрийского Тироля. Количество сотрудников стремительно уменьшается. Людей не могут найти даже на заработную плату в 6 000 евро в месяц.

Об этом сообщает Heute.

Управляющий директор сектора туризма и отдыха Тирольской торговой палаты Томас Гейгер заявил о том, что его тревожит нынешняя растущая нехватка персонала.

"Задача компаний найти достаточное количество сотрудников является более серьезной, чем когда-либо. В настоящее время только AMS сообщает о почти 4 500 вакансиях. В действительности, однако, реальная потребность в сотрудниках значительно выше", - сказал он.

По словам управляющего директора, из-за карантинных ограничений, которые приняты в стране и требуют соблюдения особых мер при пересечении границы, набор сотрудников чрезвычайно затруднен.

"В настоящее время заявки от кандидатов не поступают из Германии и из-за границы. Многие постоянные сотрудники также покинули отрасль из-за недостаточной безопасности планирования. Постоянные взлеты и падения - это яд для отрасли", - говорит Томас Гейгер.

Кроме того, глава рекрутингового агентства Петер Майер подтверждает, что в настоящее время в зимнем туризме наблюдается критическая нехватка сотрудников.

"В Ишгле, Зельдене или Китцбюэле есть компании, которые платят от 4 500 до 6 000 евро за хорошего повара, бегло говорящего по-немецки", - добавил глава агентства.

Между тем, существует крайняя нехватка и обслуживающего персонала. Как и в прошлом году, тот факт, что апре-ши (бары на горнолыжных спусках) больше не доступны, для многих означает, что ожидается и меньше чаевых.

"До пандемии были официантки, которые получали чаевые от 3 000 до 4 000 евро в день", - сказал Майер.

По его словам, все меньше и меньше специалистов из Германии хотят ехать в Тироль.

"Раньше там также было от 20 до 30% жителей Верхней Австрии. Многие ехали из Вены. Теперь это не так", - подытожил Петер Майер.

В настоящее время на сайте региона Пацнаун - Ишгль размещена 341 вакансия, большинство из которых ищут сотрудников для работы на кухне и в сфере обслуживающего персонала.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Минздрав Украины обязал отели местных горнолыжных курортов требовать у отдыхающих во время поселения сертификат о вакцинации от коронавируса, справку о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест. В обмен на предоставленные документы отдыхающие получат специальные значки, возможно, в виде наклейки на верхнюю одежду или шлем для идентификации, чтобы в дальнейшем иметь возможность пользоваться другими услугами и не предъявлять ковид-документы многократно.

Между тем, Министерство туризма Болгарии опубликовало противоэпидемические правила на зимний туристический сезон 2021/2022 года. Согласно им, на горнолыжных курортах для заселения в гостиницы не понадобятся ни сертификат о вакцинации от коронавируса, ни ПЦР-тест.