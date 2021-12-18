Франция закрыла горнолыжные курорты для британских туристов из-за страха заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Владельцы курортов уверены, это приведет к экономической катастрофе. О запрете объявили за два дня до начала сезона.

Об этом сообщает международное агентство CNN.

Этот шаг нанесет удар по индустрии зимнего туризма, признали в Британской туристической ассоциации.

Отметим, что британские туристы составляют четверть всей клиентуры на горнолыжных курортах во французских Альпах. Эксперты отмечают, что средний британец сильно отличается от француза: тратит намного больше денег, очень любит лыжи и к тому же в Британии сильно развита культура пабов.

Потеря британских туристов приведет к потере четвертой части прибыли местного бизнеса.

"Это экономическая катастрофа, бизнес не может выжить, теряя за два дня 42% своих клиентов", - заявил Кроситоф Лаваут, директор одного из курортов. Также, он добавил, что ему будет нужна помощь государства.

Само же правительство пока не заявило о такой помощи.

Тем временем статистическое управление Франции прогнозирует, что восстановление экономики страны в этом году будет выше, чем прогнозировалось, поскольку ограничения по поводу пандемии были ослаблены и количество вакцинированных жителей страны возросло.

Как мы сообщали, 13 декабря стало известно о первой смерти человека от "омикрона" в Туманном Альбионе.

Между тем на фоне расползания по Европе "омикрона" Австрия решил пускать к себе только привитых тремя дозами вакцины.

Ранее " Страна" писала о первом случае заражения "омикроном" в Украине.