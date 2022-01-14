Ряды виртуальных "коучей", которые учат других людей как правильно жить, пополнил певец Олег Скрипка. Лидер группы «ВВ» объявил о старте свого онлайн-марафона по медитации и ментальному контролю. Скрипка обещает, что будет учить, как избавиться от стресса и быть в ресурсе, обрести эмоциональное спокойствие и уверенность в себе.

Клиентам предлагается на выбор три варианта авторскогр курса — за 6300, 7300 и 31 300 гривен.

Обладателям самого дорого ВИП-пакета Скрипка гарантирует личную обратную связь и даже встречу.

Лидер "ВВ" запустил марафон у своем фотоблоге, cкрин: instagram.com

«Только работа над собой и умение медитировать изменили меня и мою реальность. Я медитирую больше 30 лет, глубоко изучил этот инструмент и понял, что он дает глубокие стабильные результаты, безвозвратно улучшая жизнь. А главное — решает конкретный запрос, воплощает мечту в жизнь», — пишет в своем Instagram артист.

Интересно, что для желающих, кто не может осилить финансово курс от знаменитого рокера, он предлагает оплату в рассрочку.

Помимо творчества, музыкант зарабатывает деньги в разных сферах, фото: facebook.com

Совсем недавно Олег Скрипка начал осваивать и еще одно направление заработка: изготовление сортовых вин. На Закарпатье совместно с местными виноделами он выпускает вино «Країна Мрій». Бутылочка напитка стоит около 250 грн.

Также он с известным киевским ресторатором Димой Борисовым открыл в столице ресторан украинской кухни «Канапа», где подают черные вареники с судаком и жаренные телячьи мозги. А еще недавно снялся в рекламе он-лайн казино.

Напомним, как ранее сообщала "Страна" у Саакашвили есть внебрачная дочь от грузинской певицы. Мама и девочка гостили в одесском пентхаусе политика.