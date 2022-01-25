Одно из самых элитных учебных заведений столицы Украины - Киевская международная школа (Kyiv International School, KIS) объявила о переходе к дистанционному обучению в связи с массовым отъездом родителей учеников (среди них много западных дипломатов) и преподавателей из-за слухов об угрозе большой войны с Россией.

Уведомления об этом получили родители учеников. Тексты оказались в распоряжении "Страны".

Так, в письме от завуча старших классов сказано, что "из-за политической неопределенности, с которой столкнулась Украина", руководство KIS должно закрыть школьный кампус и перевести обучение в онлайн.

"Возможно, нам придется на какое-то время разлучиться физически, и мы будем вместе виртуально. Мы снова будем вместе в кампусе, как только сможем это сделать", - сказано в послании.

Завуч сообщает, что на сей раз дистанционное обучение будет отличаться от предыдущего опыта, связанного с коронавирусом, так как многие преподаватели разъедутся по всему миру.

"Некоторые ученики и учителя останутся в Киеве или Украине, другие могут отправиться в Европу, Северную Америку или Азию. Но мы продолжим предлагать возможности обучения и опыт для нашего сообщества KIS, даже если будем находиться в разных местах", - заверяют родителей.

Также в распоряжении "Страны" оказались подробные инструкции для членов сообщества KIS. В нем ситуация обрисована более конкретно.

"Как вы, вероятно, уже слышали, некоторые посольства отправляют семьи домой и рекомендуют своим гражданам подумать о выезде из Украины. Kyiv International School имеет большой штат преподавателей из разных стран... KIS очень серьезно относится к безопасности наших сотрудников и учеников и хочет убедиться, что мы даем сотрудникам возможность обезопасить себя и свои семьи. Многие семьи KIS уезжают в безопасные убежища. Сегодня мы получили несколько электронных писем от семей, вынужденных уехать по настоянию или самостоятельно решивших куда-то отправиться на время. Если ваша семья хочет сделать это, пожалуйста, свяжитесь со школой", - написано в инструкции.

В школе добавили, что собирают информацию от сотрудников об их возможном временном местоположении. И призвали устроиться в другие школы и вернуться, "когда все успокоится".

"Мы ожидаем, что к концу этой недели у нас будет более полное представление о том, сколько учеников и преподавателей находится в разных странах. Эти цифры помогут определить, какие варианты доступны для семей, которые хотят продолжать пользоваться KIS на расстоянии. Мы планируем заниматься в школе до конца этой недели, чтобы оценить планы на будущее. Существует множество вариантов, но мы хотим использовать что-то, что лучше всего подходит для такой нестабильной ситуации", - гласит текст.

Дошкольникам и ученикам начальной школы в понедельник, 31 января, предложат "гибридное обучение". Семьи детей, которые переезжают из Украины, могут записать своих учеников в школы по новому месту жительства, заявлено в инструкции. Для учащихся средней школы из-за COVID-19 уже предлагают "гибридный график" с учетом разницы в часовых поясах, чтобы они могли присоединиться к учебе, где бы ни находились.

В конце инструкции родителей просят в случае отъезда из Украины сообщить об этом руководству школы по электронной почте.

Между тем 24 января в Белом доме заявили, что США пока не намерены проводить организованную эвакуацию сотрудников посольства в Киеве и своих граждан из Украины. Однако администрация позволяет всем желающим американским дипломатам улетать из Украины.

"Страна" разбиралась, почему США приняли такое решение и почему так не поступили в Европе.