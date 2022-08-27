Херсон в субботу вечером остался без электричества. Отключение электроснабжения произошло из-за ремонтных работ и не связано с обстрелами со стороны Украины.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на назначенного россиянами представителя "власти" Зерсонской области Кирилла Стремоусова.



"В Херсоне света нет. Технические работы ведутся. Как отремонтируют, все будет восстановлено. Электричество будет в ближайшее время, все будет нормально", - сказал Стремоусов.

Он уточнил, что отсутствие электричества не связано с обстрелами области со стороны Украины.

В свою очередь, предприятие "Херсоноблэнерго" распространило экстренное сообщение, в котором призвало всех абонентов по возможности отключить электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачок напряжения. Энергетики подчеркнули, что причина прекращения подачи электроэнергии выясняется. В социальных сетях пользователи сообщают, что перебои со светом есть и в других населенных пунктах области.

Как писала "Страна", позавчера "власти" Херсонской области сообщили о масштабных перебоях со светом в регионе и Запорожской области.

По одной из версий, это было связано с очередным обстрелом Энергодара, где находятся Запорожская АЭС и Запорожская ТЭС. По другой - с началом процесса отключения захваченных территорий от украинской энергосистемы, который ранее анонсировали россияне.