Западные эксперты высказали свое мнения об украинском контрнаступлении на юге.

Их приводит немецкое издание Deutshe Welle.

Так, британский эксперт Джастин Крамп считает, что это "вполне значимое общевойсковое наступление, направленное на то, чтобы добиться хотя бы ограниченного прорыва линии фронта с Россией".

"Похоже, по масштабам эта наступательная операция действительно соответствует тому, чего хотел украинский президент, но положение на фронте пока еще скрывает дымовая завеса", – считает он.

А вот Брэдли Боумэн из американского аналитического центра Фонд демократий считает, что Украина пошла на это наступление "под давлением".

"С января 2021 года Украина только от США получила военную помощь на 13,5 млрд долларов, и сейчас Киев находится под давлением, поскольку от него ожидают, что украинская армия будет не просто держать оборону, но и перейдет в наступление", – сказал Боумэн.

Напомним, ранее мы писали, что американский Институт изучения войны рассказал, почему наступление ВСУ на юге пока не имеет крупных успехов.

Также сегодня британская разведка спрогнозировала, какое оружие сыграет ключевую роль для контрнаступления ВСУ на Херсон.

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Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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