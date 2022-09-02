Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал наступление ВСУ на юге Украины, которое началось 29 августа, когда появились сообщения, что украинские военные прорвали первую линию обороны россиян и уничтожили крупные мосты под Херсоном.

Об этом пишут российские СМИ.

Шойгу сказал, что контрнаступление ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях продолжается, его цель "создание у Запада иллюзии способности украинских военных вести наступление".

По его словам, на юге "противник (то есть ВСУ - Ред.) несет значительные потери".

Также он сделал другие заявления по Украине:

напомнил ранее озвученную информацию о захвате Благодатного и выходе россиян на административную границу Николаевской области в районе Александровки.

заявил, что "взломана эшелонированная оборона" на Донбассе и захвачены Пески.

сказал, что "тяжелых вооружений российских войск в районе Запорожской АЭС нет".

По данным Генштаба, ВСУ остановили атаку россиян под Херсоном и отбили штурмы в районе Бахмута и Авдеевки. Впрочем, афишировать успехи на юге и называть освобожденные населенные пункты не спешат из-за опасности ответных ударов со стороны РФ по этим территориям.

Также "Страна" писала о том, как западные эксперты прокомментировали контрнаступление ВСУ на юге.

Тем временем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские чиновники зарабатывают на гуманитарке.