Шойгу заявил, что наступление ВСУ на юге продолжается, но его целью является "создание иллюзии для Запада"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал наступление ВСУ на юге Украины, которое началось 29 августа, когда появились сообщения, что украинские военные прорвали первую линию обороны россиян и уничтожили крупные мосты под Херсоном.
Об этом пишут российские СМИ.
Шойгу сказал, что контрнаступление ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях продолжается, его цель "создание у Запада иллюзии способности украинских военных вести наступление".
По его словам, на юге "противник (то есть ВСУ - Ред.) несет значительные потери".
Также он сделал другие заявления по Украине:
- напомнил ранее озвученную информацию о захвате Благодатного и выходе россиян на административную границу Николаевской области в районе Александровки.
- заявил, что "взломана эшелонированная оборона" на Донбассе и захвачены Пески.
- сказал, что "тяжелых вооружений российских войск в районе Запорожской АЭС нет".
По данным Генштаба, ВСУ остановили атаку россиян под Херсоном и отбили штурмы в районе Бахмута и Авдеевки. Впрочем, афишировать успехи на юге и называть освобожденные населенные пункты не спешат из-за опасности ответных ударов со стороны РФ по этим территориям.
Также "Страна" писала о том, как западные эксперты прокомментировали контрнаступление ВСУ на юге.
Тем временем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".
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