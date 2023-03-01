Центры предоставления административных услуг в Киеве возобновляют работу по субботам с 09:00 до 18:00, то есть по тем же графикам что и в будни.

Об этом сообщает КГГА.

Заявления принимаются по электронной очереди, которая формируется в помещениях ЦНАПов, в случае воздушной тревоги, ЦНАП возобновляет работу через 10 минут после ее окончания.

В случае объявления воздушной тревоги до начала рабочего дня ЦНАПы начинают работать через 30 минут после отбоя.

Всю актуальную информацию о получении услуг, состоянии рассмотрения и готовности поданных документов можно получить по телефонам: 0442026038, 0442026039.

Напомним, летом 2022 года киевские ЦНАПы возобновили прием документов для регистрации прав на недвижимость.

Тем временем война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.