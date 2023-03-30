С пятницы, 31 марта, граждане Украины смогут оформлять паспорта в Берлине. Пока что запуск происходит в тестовом режиме.

Об этом сообщает Паспортный сервис.

Сервисный центр откроют по адресу Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, второй этаж.

Пока украинцев будут обслуживать с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 в рамках "живой" очереди.

О полноценном запуске работы центра сообщат позже на всех официальных ресурсах ГП "Документ".

Ранее сообщалось, что ЦНАПы Киева возобновили работу по субботам. Они работают с 09:00 до 18:00, то есть по тем же графикам что и в будни.

Также мы писали, что украинским педагогам хотят упростить трудоустройство в Германии. Их квалификацию предлагают признавать по упрощенной процедуре.

Кроме того, сообщалось, как самостоятельно оформить пенсионную страховку украинцам.

Тем временем война в Украине продолжается уже 400-й день. Мы следим за новостями 30 марта в своем онлайне.

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