Украинцы смогут оформлять паспорта в Берлине. Опубликован режим работы сервисного центра
С пятницы, 31 марта, граждане Украины смогут оформлять паспорта в Берлине. Пока что запуск происходит в тестовом режиме.
Об этом сообщает Паспортный сервис.
Сервисный центр откроют по адресу Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, второй этаж.
Пока украинцев будут обслуживать с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 в рамках "живой" очереди.
О полноценном запуске работы центра сообщат позже на всех официальных ресурсах ГП "Документ".
Ранее сообщалось, что ЦНАПы Киева возобновили работу по субботам. Они работают с 09:00 до 18:00, то есть по тем же графикам что и в будни.
Также мы писали, что украинским педагогам хотят упростить трудоустройство в Германии. Их квалификацию предлагают признавать по упрощенной процедуре.
Кроме того, сообщалось, как самостоятельно оформить пенсионную страховку украинцам.
Тем временем война в Украине продолжается уже 400-й день. Мы следим за новостями 30 марта в своем онлайне.
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