Украинским педагогам хотят упростить трудоустройство в Германии
Украинским педагогам хотят упростить трудоустройство в Германии.
О таком плане в интервью изданию медиагруппы Funke объявила министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Лиза Паус.
Этот план направлен прежде всего на то, чтобы оптимизировать ситуацию на рынке труда, где не хватает дошкольных воспитателей.
"Очень важно без промедления признать их квалификацию и дать им возможность посещать языковые курсы", - сказала чиновница.
По ее мнению, квалификацию украинских педагогов стоит признавать по упрощенной процедуре.
Она также указала на большую потребность в ФРГ в квалифицированных работниках, особенно в сфере ухода за детьми.
"Некоторые украинские воспитатели работают в немецких детских садах лишь ассистентами, потому что их квалификация здесь не признается. Эта ситуация должна измениться", - считает Паус.
Ранее мы сообщали, что Германия с 1 января увеличила пособия для украинцев.
При этом по данным посольства ФРГ в Германии только один из четырех украинских беженцев может найти работу. Так, к сентябрю 2022 года в стране было трудоустроено только 142 000 граждан Украины.