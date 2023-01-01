Украинским педагогам хотят упростить трудоустройство в Германии.

О таком плане в интервью изданию медиагруппы Funke объявила министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Лиза Паус.

Этот план направлен прежде всего на то, чтобы оптимизировать ситуацию на рынке труда, где не хватает дошкольных воспитателей.

"Очень важно без промедления признать их квалификацию и дать им возможность посещать языковые курсы", - сказала чиновница.

По ее мнению, квалификацию украинских педагогов стоит признавать по упрощенной процедуре.

Она также указала на большую потребность в ФРГ в квалифицированных работниках, особенно в сфере ухода за детьми.

"Некоторые украинские воспитатели работают в немецких детских садах лишь ассистентами, потому что их квалификация здесь не признается. Эта ситуация должна измениться", - считает Паус.

Ранее мы сообщали, что Германия с 1 января увеличила пособия для украинцев.

При этом по данным посольства ФРГ в Германии только один из четырех украинских беженцев может найти работу. Так, к сентябрю 2022 года в стране было трудоустроено только 142 000 граждан Украины.