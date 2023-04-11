Заседание Кабмина. Фото: facebook.com/KabminUA

Кабинет министров утвердил представление на губернаторов двух областей: Луганской и Сумской.

Об этом написал в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом министров Украины согласовано назначение: Лысогора Артема Владимировича главой Луганской областной государственной администрации; Артюха Владимира Николаевича председателем Сумской областной государственной администрации", - сказано в посте.

Теперь указы о назначении губернаторов должен подписать президент.

Скриншот из Телеграм Тараса Мельничука

Как мы сообщали, на том же заседании правительство уволило директора Бюро экономической безопасности Украины Вадима Мельника. Вместо Мельника временным руководителем БЭБ станет его первый заместитель – Эдуард Федоров. 

Владимир Зеленский продолжает во время войны ротацию глав областей. Мы подробно анализировали, почему президент запустил новую чистку, стоит ли ожидать новых увольнений и кто займет уже освободившиеся места.

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