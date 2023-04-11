Кабмин утвердил кандидатов на должности губернаторов Луганской и Сумской областей
Кабинет министров утвердил представление на губернаторов двух областей: Луганской и Сумской.
Об этом написал в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Кабинетом министров Украины согласовано назначение: Лысогора Артема Владимировича главой Луганской областной государственной администрации; Артюха Владимира Николаевича председателем Сумской областной государственной администрации", - сказано в посте.
Теперь указы о назначении губернаторов должен подписать президент.
Как мы сообщали, на том же заседании правительство уволило директора Бюро экономической безопасности Украины Вадима Мельника. Вместо Мельника временным руководителем БЭБ станет его первый заместитель – Эдуард Федоров.
Владимир Зеленский продолжает во время войны ротацию глав областей. Мы подробно анализировали, почему президент запустил новую чистку, стоит ли ожидать новых увольнений и кто займет уже освободившиеся места.