Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова и назначил врио главы региона Виталия Хоценко.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Бурков написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

"Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области", — говорится в тексте указа Путина.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Путин провел в режиме видеоконференции встречу с Хоценко. Стороны обсудили проблемы региона. Хоценко пообещал российскому президенту уделять внимание мобилизованным.

Бурков занимал пост губернатора Омской области с сентября 2018 года. До этого он в течение года был временно исполняющим обязанности главы региона. Хоценко с июня 2022 года возглавлял "правительство ДНР". По данным СМИ, Хоценко - человек, связанный с замглавы Администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

Недавно СБУ сообщила Хоценко о подозрении в организации вывоза украинского зерна в РФ.





