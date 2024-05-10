В сети появилось видео поражения, как утверждается, ЗРК Patriot и РЛС ударом ракеты "Искандер".

Соответствующие кадры публикуют российские издания.

По их информации, видео снято в районе Гуляйполя в Запорожской области.

Официально Украина этого не подтверждала.

Ряд российских пабликов предполагают, что мог быть поражен макет установки Patriot.

Напомним, что это не первые заявления России о поражении ЗРК Patriot. Так, зимой Министерство обороны РФ опубликовало видео и заявило, что на кадрах - поражение зенитно-ракетного комплекса Patriot на фронте. Украина не подтверждала потери комплекса.

А в прошлом году в РФ заявили об уничтожении пусковой установки в Киеве, что опровергли в Воздушных силах ВСУ.

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