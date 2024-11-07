Бывшая народный депутат Надежда Савченко командует ротой в 112-й отдельной бригаде территориальной обороны.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Владимир Бойко.

"Надя Савченко командует ротой в 112-й бригаде ТРО, а ее сестра в том же батальоне служит в саперном взводе. Весной Надю присыпало в блиндаже, она получила ранения, сейчас продолжает службу", – написал журналист.

В Фейсбуке Савченко последний доступный для всеобщего просмотра пост датирован 7 января 2023 года.

Незадолго до войны Савченко заявила, что Украине невыгодно присоединяться к НАТО, потому что если это произойдет, то украинские летчики станут заниматься уборкой аэродромов, в то время как их американские коллеги будут летать.

Между тем война в Украине идет уже 986-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ существенно продвинулась со стороны Ясной Поляны к селу Разлив, что возле трассы, ведущий с запада на Курахово. Также у РФ есть продвижение восточнее, возле Богоявленки. На карте DS видно серьезное продвижение в районе Ильинки за минувшие сутки.

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