Бывшая народный депутат Надежда Савченко заявила, что Украине невыгодно присоединяться к НАТО.

Об этом Савченко сказала в эфире телеканала "НАШ".

По мнению экс-нардепа, если Украина вступит в Альянс, то украинские летчики будут заниматься уборкой аэродромов, в то время как их американские коллеги будут летать.

"Я была в Ираке и я знаю, как работает система коалиционных войск и как работает НАТО, я считаю, что для Украины это будет нехорошо. Если мы пойдем в НАТО, то украинские летчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские летчики будут летать на наших аэродромах", - сказала Савченко.

Кроме того, она считает невыгодным для Украины вступать в НАТО.

"Я примерно представляю, какая это будет система коллективной обороны, если Украину примут в НАТО – это Латвия, Литва, Эстония, когда им оставили исключительно пехотные батальоны, не дают полной защиты. Если будет нападать Россия, то остановят ее где-нибудь на границе с Германией, Францией, а восточную Европу, я считаю, НАТО не защитит. Поэтому я считаю, что нам не нужно идти в НАТО", - заявила Савченко.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему Украине нельзя в НАТО.

Также сообщалось, что в Евросоюзе считают неприемлемым предложение России о нерасширении НАТО на восток.