В понедельник, 11 октября, в Украину придет неустойчивая погода, которую на нашу территорию принесут атмосферные фронты с юго-запада. Синоптическую картину будет определять поле повышенного атмосферного давления. Ночью в западных регионах будут небольшие морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В первый день новой рабочей недели в Украине осадков не предвидится. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0...+5° тепла, в западных и северных областях от +2 до -2, в Карпатах до -6. Днем ожидается +10...+14 градусов тепла, в южной части и на Закарпатье до +16 градусов.

В Киеве в понедельник обойдется без осадков, температура ночью будет +1...+3°, днем +12...+14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 октября самая высокая температура днем (+24,9°) наблюдалась в 1935 году, самая низкая ночью (-5,8°) - в 1898 году.

Как сообщала "Страна", в некоторых регионах Украины, как и обещали городские власти, уже начали включать отопление. Традиционно это происходит в привязке к среднесуточной температуре, которая не должна превышать +8 градусов в течение трех суток.

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