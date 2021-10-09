В субботу, 9 октября, в Украине ожидается сухая и холодная погода. Ночью местами столбик термометра опустится до -1. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В течение уикенда в Украине все еще без осадков, неизменным спонсором такой погоды выступает антициклон, но будет несколько прохладнее, особенно ночью, за счет того, что воздушные потоки будут преобладать уже с северо-востока и принесут к нам прохладную воздушную массу, а если в ночные часы будет ясное небо, столбики термометров могут иногда опускаться до 0 градусов, а то и ниже", - сообщили синоптики.

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 9 октября, будет без осадков. На юге страны и Приазовье ожидаются сильные порывы ветра, до 15-20 м/с. Столбик термометра днем прогреется от +9 до 16 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье.

Ночью температура опустится до +5...-1. Мороз обещают на востоке страны - в Харьковской, Луганской областях. Во многих регионах ночью температура будет 0 градусов.

В Киеве сегодня без осадков. Днем +11...+13, ночью +1...+3.

Ранее мы писали, что в некоторых регионах Украины, как и обещали городские власти, начали включать отопление. Традиционно это происходит к среднесуточной температуре, которая не должна превышать +8 градусов в течение трех суток.

Также мы сообщали, что прошедший сентябрь в Украине оказался холоднее нормы последних 30 лет.