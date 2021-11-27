В субботу, 27 ноября, по всей Украине объявлен первый уровень опасности из-за штормового предупреждения.

Об этом сообщает в Facebook Укргидрометцентр в субботу, 27 ноября.

Синоптики предупредили о первом уровне опасности в связи со штормовым предупреждением. Порывы ветра в стране сегодня будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат - 25-30 м/с.

Кроме того, в Укргидрометцентре рассказали, что ночью и утром 28 ноября в столице Украины, в северных, большинстве западных, центральных и южных областях ожидается туман. Видимость составит всего 200-500 метров. Это соответствует I уровню опасности (желтому).

Первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.

Ранее "Страна" сообщала, что неделю назад в Черниговской области штормовой ветер повалил деревья. Вследствие этого движение по некоторым трассам было перекрыто. Ликвидацией заторов на дорогах занимались коммунальные службы, спасатели и полицейские.

Также мы писали, какой будет погода в первый зимний месяц. В частности, в декабре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 4 градусов мороза до +3. Результаты многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что в декабре средняя месячная температура воздуха составляет 1-5 градусов ниже ноля, на Закарпатье и юге страны местами от ноля до +2, в Крыму до +6 градусов.