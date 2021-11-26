Дожди в большинстве областей Украины 27 ноября будут обусловлены атмосферными фронтами.

Об этом сообщает в Facebook в пятницу, 26 ноября, синоптик Наталья Диденко.

По данным Диденко, основная порция осадков придется на ночь и утро. Днем осадки будут прекращаться и останутся только на востоке и на северо-востоке Украины. А еще затронут в дневные часы Черкасскую, Полтавскую и Днепропетровскую области.

На остальной территории страны днем ​​будет преимущественно ясно.

В воскресенье дожди предполагаются в западных областях (в Карпатах с мокрым снегом) и в южной части Украины (кроме Одесской области).

Синоптик прогнозирует дожди также в Донецкой и Луганской областях.

На территории страны ожидается ветер южных направлений - умеренный, временами порывистый.

Наталья Диденко уверена, что температура воздуха на выходных порадует украинцев.

В большинстве областей ожидается теплая погода. В течение дня столбики термометров покажут +5...+11 градусов, в южной части +10...+15 градусов.

По словам синоптика, в Киеве в ближайшую ночь и утром в субботу ожидается дождь.



28-го ноября, в воскресенье, в столице Украины будет преимущественно без осадков.

В субботу воздух в Киеве прогреется до +10 градусов, в воскресенье столбики термометров покажут около +7 градусов.

По словам Натальи Диденко, похолодание в Украину придет 30 ноября.

Синоптик пожелала всем украинцам спокойных и уютных выходных.

Синоптик дала прогноз погоды на выходные в Украине. Источник: Facebook/Наталья Диденко

Ранее "Страна" сообщала, что украинцам в "черную пятницу" спрогнозировали потепление и сильный ветер.

Также мы писали о прогнозе синоптиков, какой будет погода в Украине в последний месяц уходящего года.