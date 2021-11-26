Синоптик обещает на выходных в Украине дожди и потепление. Карта атмосферных фронтов
Дожди в большинстве областей Украины 27 ноября будут обусловлены атмосферными фронтами.
Об этом сообщает в Facebook в пятницу, 26 ноября, синоптик Наталья Диденко.
По данным Диденко, основная порция осадков придется на ночь и утро. Днем осадки будут прекращаться и останутся только на востоке и на северо-востоке Украины. А еще затронут в дневные часы Черкасскую, Полтавскую и Днепропетровскую области.
На остальной территории страны днем будет преимущественно ясно.
В воскресенье дожди предполагаются в западных областях (в Карпатах с мокрым снегом) и в южной части Украины (кроме Одесской области).
Синоптик прогнозирует дожди также в Донецкой и Луганской областях.
На территории страны ожидается ветер южных направлений - умеренный, временами порывистый.
Наталья Диденко уверена, что температура воздуха на выходных порадует украинцев.
В большинстве областей ожидается теплая погода. В течение дня столбики термометров покажут +5...+11 градусов, в южной части +10...+15 градусов.
По словам синоптика, в Киеве в ближайшую ночь и утром в субботу ожидается дождь.
28-го ноября, в воскресенье, в столице Украины будет преимущественно без осадков.
В субботу воздух в Киеве прогреется до +10 градусов, в воскресенье столбики термометров покажут около +7 градусов.
По словам Натальи Диденко, похолодание в Украину придет 30 ноября.
Синоптик пожелала всем украинцам спокойных и уютных выходных.
Синоптик дала прогноз погоды на выходные в Украине. Источник: Facebook/Наталья Диденко
Ранее "Страна" сообщала, что украинцам в "черную пятницу" спрогнозировали потепление и сильный ветер.
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