В последние осенние дни украинцам пора начинать утепляться по-зимнему. На смену осенней погоде приходит минусовая, зимняя. Завтра в Украине во всех областях ожидается солнечная погода, однако тепле от этого не будет.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра на 24 ноября.

В западных регионах страны ожидается днем +4...+6 градусов, ночью -1...-3 градусов. Погода обещает быть тихой и солнечной.

В восточных областях Украины столбики термометров покажут -1...+3 днем и -3...-9 ночью. Синоптики предсказывают погоду без осадков.

В северных областях страны и в Киеве ожидается +2...+4 днем и ночью -1...-2 градусов. Также ясно и без осадков, как и в других областях.

Пока что последние теплые дни будут радовать только жителей южных регионов Украины. Здесь воздух прогреется до +4...+6 градусов днем, ночью столбики термометров покажут -1...-3 градусов. Погода обещает быть солнечной.

Напомним, ранее мы сообщали о том, северо-восточную часть Китая накрыло рекордным количеством снега за последние 100 лет. В результате непогоды погиб 1 человек, среди пострадавших - более 5,6 тысяч.

Также мы писали, что по данным Украинского гидрометцентра, 19 ноября, в Украине была динамичная синоптическая ситуация. Северные циклоны VOLKER и ULRICH влияли на погоду большинства областей страны, поэтому местами ждали дождей, а иногда даже мокрого снега.