В неподконтрольном Мелитополе посреди улицы перевернулась российская система ПВО.

Видео публикуют телеграм-каналы.

На кадрах система лежит на боку.

По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, 21 апреля около 15:00 техника, перевозившая систему ПВО, не вписалась в поворот. В результате система ПВО перевернулась на проспекте Богдана Хмельницкого.

Вчера под Тулой перевернулся российский зенитно-ракетный комплекс С-400.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.