Под Тулой перевернулся российский зенитно-ракетный комплекс С-400.

Об этом сообщает источник издания Shot.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. У 33-летнего водителя диагностировали перелом руки, серьёзно он не пострадал. Боеприпасы не активированы, угрозы взрыва нет.

Сообщается, что зенитно-ракетный комплекс изначально ехал в колонне из восьми машин, но по дороге отстал.

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