В Москве начали вырубать лес для размещения систем противовоздушной обороны. Под эти нужды в трех районах российской столицы уже расчистили площадки.

Об этом говорится в расследовании The Insider.

По данным издания, еще в конце 2022 года одну из площадок начали оборудовать на опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии. Там нет сплошного леса, поэтому строители просто выровняли почву и залили все асфальтом. Сейчас на площадке установлены зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и радиолокационные системы (РЛС) 92Н6Е и 96Л6Е.

Какой-либо информации о работах ни на одном из государственных порталов не было, а интересующиеся жители района на свои запросы получали отписки. Сейчас площадку с ПВО окружают два забора.

Другой объект Минобороны, несмотря на протесты местных жителей и экологов из-за вырубки леса появился в парке-заповеднике Лосиный остров. Местные власти заявляли, что работы проводятся в целях обеспечения "национальной безопасности". В Лосином острове расположены ЗРК С-400, РЛС 92Н6Е, а также пункт боевого управления, предположительно, 50К6А, предназначенный для управления ЗРК и взаимодействия с другими средствами ПВО и командными пунктами.

Как пишет The Insider, самый большой ущерб для экологии нанесла стройка в районе Печатники напротив музея-заповедника Коломенское, где под нужды Минобороны были вырублены почти 100 гектаров лесного массива. При этом, отмечает издание, непосредственно под ПВО будет отведена лишь одна площадка площадью пять гектаров. Остальную территорию займут "производственные площадки".

В Новой Москве ПВО разместили на самой большой (по состоянию на 2013 год) в Европе мусорной свалке – полигоне "Саларьево". Здесь установлена мобильная РЛС разведки и целеуказания П-18-2 "Прима". Сообщается, что вместе с "Примой" используются ЗРК малого или среднего радиуса действия, такие как "Бук" или "Тор".

The Insider также пишет, что кроме ЗРК С-400 в спальных районах Москвы, в центре города поставили несколько ЗРПК "Панцирь-С1".

Это системы среднего радиуса действия, которые можно использовать для защиты "малоразмерных военных, в том числе подвижных, и административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия".

Ранее в сети публиковали фото, как в Москве заметили установку системы ПВО "Панцирь" на крыше одного из бизнес центров. Также установка появилась на крыше здания Министерства обороны РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.

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