В НАТО снова заявляют об увеличении численности российской военной техники у границ Украины и призвали Россию продемонстрировать прозрачность в наращивании войск возле украинского кордона. Такое обращение к Российской Федерации сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенгберг, сообщается на сайте альянса.

"Мы также видим большую и необычную концентрацию российских войск у границ Украины. Крайне важно, чтобы Россия продемонстрировала прозрачность по наращиванию своей военной мощи, обеспечила деэскалацию и снизила напряженность", - сказал он.

В НАТО добавили, что внимательно следят за ситуацией и продолжает оказывать Украине политическую и практическую поддержку.

Напомним, советник президента Арестович рассказал, как на Рождество Россия сходящимися ударами рассечет Украину на две части. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил Россию о серьезных последствиях, если она "прибегнет к вооруженной авантюре".

Также мы писали о том, что Киев уже официально включился в "нарратив" американцев о том, что Россия готовит скорое вторжение в Украину и разбирались, почему власти Украины заговорили о "вторжении России" уже этой зимой.