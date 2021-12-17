Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что лидер России Владимир Путин одинаково комфортно общается и с экс-президентом США Дональдом Трампом, и с действующем руководителем Белого дома Джо Байденом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Дмитрия Пескова.

Также пресс-секретарь президента РФ добавил, что при Байдене каналы общения России и США работают, в отличие от того, как строилась работа при Трампе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что между Джо Байденом и Владимиром Путиным прошел двухчасовой онлайн-разговор о санкциях против РФ и угрозе российских войск, детали которого раскрыли позже в Кремле.

Между тем, президенты России и США после онлайн-встречи, договорились поручить своим представителям продолжать предметные консультации по "чувствительным вопросам". По словам советника по внешней политике РФ Юрия Ушакова, об этом главы государств договорились особенно после того, как Путин сказал об "определенных красных линиях".

Также мы писали, что Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, заявил, что очень бы хотел увидеться с ним лично. В свою очередь лидер США сообщил о том, что в ближайшее время планирует организовать еще один диалог с главой РФ.