Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон может ввести самые жесткие антироссийские санкционные меры в случае вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает CBS News.

"Мы очень ясно дали понять, что Россия не должна вторгаться в суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность. Мы работаем с нашими союзниками в этом отношении, и мы очень четко заявили, что готовы ввести санкции, которых вы раньше не видели", - сказала она.

При этом журналистка спросила американского вице-президента, означает ли это введение конкретных санкций против президента РФ Владимира Путина. На что Харрис ответила, что не собирается говорить о "конкретных санкциях".

Напомним, недавно президент Украины Зеленский заявил о необходимости ввести санкции против России, не дожидаясь вторжения.

Также мы писали, что США подталкивают Евросоюз ввести жесткие санкции против России. Однако союзники из ЕС, в отличие от США, настроены менее радикально в вопросе введения санкции в отношении РФ.

Кроме того, сообщалось, что Берлин не разделяет уверенности США в подготовке России к вторжению в Украину.