Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что сообщения в средствах массовой информации о военной активности в Украине нужно оценивать осторожно, так как часть из них является дезинформацией.

"Там наблюдается военная активность, которая имеет некоторые последствия. В СМИ есть некоторые сообщения об этом, их нужно очень осторожно оценивать, потому что речь идет о дезинформации и фейк-ньюс. В связи с этим необходимо предотвратить появление ряда нежелательных ситуаций", - цитирует его газета Sabah.

Кроме того, Акар добавил, что на Мюнхенской конференции по безопасности Турция прокомментировала ситуацию вокруг Конвенции Монтрё о режиме проливов.

"Мы заявили, что положения конвенции выгодны для всех сторон. Мы искренне желаем, чтобы страны на побережье Черного моря жили в безопасности и комфорте", - добавил глава Минобороны Турции.

Напомним, на Донбассе 20 февраля продолжаются обстрелы. В штабе ООС заявляют, что из-за регулярных обстрелов был закрыт КПВВ "Счастье". А в "ЛНР" говорят, что ВСУ попытались атаковать их позиции с форсированием реки в районе Пионерского. В "ДНР", в свою очередь, заявляют о блокировке "диверсионно-террористической группы".

"Страна" следит за событиями вокруг Донбасса в режиме онлайн.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганской областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".