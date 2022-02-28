Украинская делегация поздно ночью добралась до места встречи с российской делегацией на белорусско-украинской границе.

Об этом сообщил белорусский журналист Константин Придыбайло.

По его словам, украинская делегация прибыла в Беларусь поздно ночью и решила отправиться спать, встреча начнется в ближайшее время, технически все для этого готово.

Отметим, что до этого Арахамия в комментариях на Фейсбуке давал понять, что переговоры с Россией - это нечто вроде обмена мнениями.

"Мы едем услышать предложения. А потом уже будем обсуждать, стоит ли это того или нет", - писал Арахамия.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка в предыдущие дни и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.