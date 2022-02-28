Площадка для переговоров России и Украины подготовлена, ожидается прибытие делегаций, сообщила в Facebook пресс-служба МИД Беларуси.

Российская делегация уже на месте, переговоры должны начаться в ближайшие часы, пишет "РИА Новости".

Близкий к организации переговоров белорусский политолог Воскресенский подтвердил, что делегация Украины въехала на территорию Беларуси и направляется к месту переговоров.

Ранее мы сообщали, что украинская делегация прибыла на место переговоров с РФ поздно ночью.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

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