Президент Соединенных Штатов Джо Байден во вторник, 28 июня, прибыл в Испанию для участия в саммите НАТО.

Об этом сообщает CNN.

По информации издания, Байден выступил в аэропорту, пообещав укрепление альянса.

"Альянс укрепляет свою позицию против угроз с востока и вызовов с юга. НАТО сосредоточено на всех направлениях и областях на суше, в воздухе и на море", — сказал президент.

Ранее мы писали, что "Роскосмос" накануне открытия саммита НАТО в Мадриде опубликовал в соцсетях спутниковые снимки места проведения саммита, а также Белого дома, Пентагона, резиденций премьера Британии и канцлера Германии, Елисейского дворца и штаб-квартиры НАТО с их точными координатами. В "Роскосмосе" утверждают, что это и есть западные "центры принятия решений", которые поддерживают украинцев. При этом в Москве заявляли о том, что будут нанесены удары по центрам принятия решений в Украине.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что в новой концепции, которую лидеры Альянса утвердят на саммите в Мадриде, Россия будет определена как наибольшая и прямая угроза.

Также в Министерстве иностранных дел Испании накануне саммита Североатлантического оборонного альянса (НАТО) в Мадриде заявили, что вопрос вступления Украины в Альянс там рассматриваться не будет.