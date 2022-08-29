В Бангладеш начались протесты против роста цен на энергоносители и отключения электроэнергии.

В интернете появились видео массовых выступлений.

Первая волна протестов прокатилась по стране еще три недели назад. С тех пор правительство ввело ограничения из-за энергетического кризиса. Так, оно изменило график работы учреждений. По новому официальному графику государственные институты работают с 8:00 до 15:00 вместо обычного восьмичасового рабочего дня с 09:00 до 17:00. А все учебные заведения Бангладеш закрывают на два рабочих дня в неделю.

Цель этих мер – сэкономить электроэнергию и уменьшить пробки в столице страны.

Также в стране выросли розничные цены на топливо, достигнув уровня, невиданного со времени обретения независимости в 1971 году.

Одна из главных причин энергетического кризиса в стране - удорожание энергоресурсов в мире.

Власти Бангладеш обвиняют Европу в скупке предназначенного для региона сжиженного природного газа.

Ранее "Страна" писала, что в Ираке 29 августа объявили комендантский час на всей территории страны. Это произошло после того, как в Багдаде протестующие захватили одно из правительственных зданий.

Неспокойно сейчас и в Ливии. На выходных страна оказалась на грани войны, ее всколыхнули вооруженные столкновения.