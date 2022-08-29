Командование армии Ирака 29 августа объявило комендантский час на всей территории страны. Это произошло после того, как в Багдаде протестующие захватили одно из правительственных зданий.

О введении спецрежима сообщают мировые СМИ.

По их данным, военные объявили с 19:00 (совпадает с киевским временем) понедельника комендантский час во всех губернаторствах страны в надежде ослабить растущую напряженность и предотвратить возможные столкновения.

Ранее сотни людей ворвались во дворец республики, главное место встреч иракских политиков с иностранными коллегами.

Сторонники влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра, который в понедельник объявил об уходе из политики, несколько недель проводят акции протеста, выступая против выдвижения на пост премьер-министра Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура". Последний возглавляют поддерживаемые Ираном шиитские партии.

Хотя блок ас-Садра завоевал большинство мест на недавних парламентских выборах в октябре, ему не удалось сформировать правительство вне коалиции с его соперниками.

Как писала "Страна", в июле по Багдаду прокатилась очередная волна протестов из-за результатов выборов. В связи с этим в город в начале августа были введены войска.

Также мы сообщали, что на выходных Ливия оказалась на грани войны. Страну всколыхнули вооруженные столкновения.