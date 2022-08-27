В Ливии может снова вспыхнуть масштабная война после двух лет относительного мира. В столице страны Триполи сегодня ночью начались самые ожесточенные бои за последние годы.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство здравоохранения страны уже заявило о 12 погибших и 87 раненых, и цифры, вероятно, будут расти.

Столкновения вспыхнули в ночь на 27 августа, когда одна из основных групп Триполи напала на базу, удерживаемую другой, что привело к многочасовой стрельбе и взрывам. Боевые действия только усилились в субботу утром, когда в центральных районах был развернут огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и минометов.

Интенсивные столкновения позже начались в Джанзуре, на прибрежной дороге к западу от Триполи.

"Продолжительные бои в городе за контроль над правительством, скорее всего, снова ввергнут Ливию в полномасштабную войну после двух лет относительного мира, который привел к неудачному политическому процессу, направленному на проведение национальных выборов", — пишет Reuters.

Миссия ООН в Ливии уже призвала к немедленному прекращению боевых действий и выразила обеспокоенность по поводу обстрелов гражданских районов.

Напомним, что в начале июля в Ливии вспыхнули массовые протесты из-за ухудшения условий жизни и узурпации власти. Толпе удалось захватить и поджечь здание парламента.

Также Ливия почти полностью остановила добычу нефти из-за политического кризиса в стране.