Посольство России в Великобритании потребовало предоставить информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и Юлии Скрипалей, которые, как писала западная пресса, были отравлены боевым веществом "Новичок" четыре года назад.

Об этом сообщает ТАСС.

"С недоумением констатируем, что на протяжении вот уже четырех с половиной лет российская сторона остается в неведении относительно судьбы двух наших граждан - Сергея и Юлии Скрипалей, оказавшихся в эпицентре резонансного инцидента в английском городе Солсбери в марте 2018 года. До сих пор нет официальной информации об их состоянии здоровья, правовом положении или хотя бы местонахождении", - говорится в заявлении российского посольства.

Напомним, что в начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в СССР. В Москве отвергли эти обвинения и подчеркнули, что химическое оружие Россия уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Ранее "Страна" сообщала, что отравленных в Солсбери Скрипалей отправили жить в Новую Зеландию под другими именами.

Также мы писали, что в конце мая власти Солсбери рассказали, что продадут дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля на условиях долевой собственности, чтобы новый владелец объекта недвижимости не смог организовать в нем туристическую достопримечательность.