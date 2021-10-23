Бывшего генерального секретаря МИД Австрии и посла в Индонезии Йоханнеса Петерлика отстранили от дипломатической службы из-за подозрений причастности к утечке секретных документов. Бумаги содержали формулу отравляющего боевого вещества "Новичок".

Об этом пишет австрийская газета Kurier.

В материале газеты уточняется, что дипломата подозревают в злоупотреблении полномочиями и разглашении служебной тайны. По данным Kurier, из-за утечки из одного из австрийских министерств секретный документ с формулой "Новичка" мог попасть в руки бывшего менеджера IT-компании Wirecard Яна Марсалека.

Прокуратура Вены ведет закрытое следствие, детали которого не разглашает. МИД Австрии тоже не комментирует подробности этого дела.

Согласно сведениям газеты, МИД, Минобороны и Минэкономики Австрии подали заявление в полицию в июле 2021 году из-за предполагаемой утечки секретных документов о веществе "Новичок".



А месяцем ранее, в июне, в Германии разразился финансовый скандал, когда один из лидеров немецкого рынка IT компания Wirecard отозвала финансовый отчет за 2019 год после того, как аудиторы нашли на ее счетах нехватку денежных средств в размере 1,9 миллиарда евро. На фоне этого глава компании Маркус Браун ушел в отставку. Позднее его задержали, но затем освободили под залог. Его подозревают в искусственном увеличении баланса Wirecard посредством мнимого дохода от сделок, чтобы представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов.

Сейчас в ФРГ расследуют деятельность бывших менеджеров Wirecard. Двое из них, помимо Брауна, арестованы. Один из ключевых экс-сотрудников фирмы, австриец Ян Марсалек, скрывается от следствия.

По данным немецких СМИ, он может находиться в Беларуси или России. Однако посольство Австрии в РФ заявляло, что не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Кремлю ничего не известно о нахождении Марсалека в России.

Напомним, "Новичок" - тот самый яд, которым, как считают на Западе, власти России травят неугодных ей людей. Первой его известной жертвой якобы был бывший советский разведчик Сергей Скрипаль.

Также ядом, как утверждают на Западе, был отравлен оппозиционер Алексей Навальный.