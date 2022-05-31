Власти Солсбери подтвердили, что продадут дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля на условиях долевой собственности, чтобы новый владелец объекта недвижимости не смог организовать в нем туристическую достопримечательность.

Об этом сообщает в понедельник, 30 мая, издание The Daily Telegraph со ссылкой на представителя муниципального совета графства Уилтшир по жилищным вопросам Фила Олфорда.

Чиновник рассказал, что за советом останется доля в 25% в доме, в котором, согласно версии британского следствия, Скрипаль был отравлен вместе с дочерью Юлией в марте 2018 года.

"Это означает, что мы можем участвовать в принятии решений по поводу того, что произойдет с домом или кто там будет жить дальше, чтобы гарантировать, что все будет сделано с уважением местного сообщества", - пояснил Олфорд.

Напомним, что в начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в СССР. В Москве отвергли эти обвинения и подчеркнули, что химическое оружие Россия уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Ранее "Страна" сообщала, что отравленных в Солсбери Скрипалей отправили жить в Новую Зеландию под другими именами.

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