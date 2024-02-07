Шведская прокуратура закрыла расследование по подрыву "Северного потока" из-за "отсутствия юрисдикции".

Об этом пишут местные СМИ.

"Предварительное расследование достигло такой стадии, что власти имеют четкое представление об инциденте и не выявлено ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению, произошедшему в международных водах". - сообщает прокуратура в пресс-релизе.

Следователи проанализировали большое количество движений судов, осмотрели место преступления, провели несколько допросов.

"На фоне той ситуации, которая сложилась сейчас, мы можем констатировать, что шведская юрисдикция отсутствует", - сказал следователь.

Напомним, что трубопроводы взорвали в водах Швеции и Дании 26 сентября 2022 года.

Западные СМИ много писали о причастности Украины к подрыву "Северных потоков". В частности, что яхта, на которой передвигались диверсанты, была арендована у польской компании, которая, вероятно, принадлежит двум украинцам.

WSJ пишет, что расследование блокировала Польша. Собеседники издания отметили, что профильные ведомства Польши отказываются выдавать потенциально критические улики международным следователям.