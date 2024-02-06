Шведская прокуратура намерена 7 февраля объявить о результатах расследования подрыва "Северного потока".

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что заявление, скорее всего, будет содержать решение о прекращении дела, выдвижении обвинений или запросе о задержании кого-либо.

Подрыв на трубопроводе "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошел 26 сентября 2022 года в водах Балтийского моря, которые относятся к экономической зоне Дании и Швеции. Были повреждены обе нитки газопровода, но на момент аварии прокачка газа по ним не велась.

По информации The Wall Street Journal правительство Польши блокировало расследование подрыва "Северного потока". Собеседники издания отметили, что профильные ведомства Польши отказываются выдавать потенциально критические улики международным следователям. Кроме того, польские чиновники слишком медленно предоставляют запрашиваемые данные и не выдают информацию о перемещении вероятных подозреваемых по территории страны.

Напомним, что западные СМИ много писали о причастности Украины к подрыву "Северных потоков". В частности, что яхта, на которой передвигались диверсанты, была арендована у польской компании, которая, вероятно, принадлежит двум украинцам.