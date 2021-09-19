В Минобороны США поздравили коллег из ВВС картинкой с российскими истребителями. Фото
Южное командование министерства обороны США поздравило американские ВВС с днем формирования, опубликовав в своем Twitter запись с силуэтами советских истребителей Су-27.
"С днем рождения, американские воздушные силы", - говорится в сообщении Южного командования Минобороны США.
В комментариях пользователи интересуются, откуда у воздушных сил США самолеты российской компании "ОКБ "Сухой".
Как писала "Страна", в июле этого года российские вооруженные силы провели учения на территории аннексированного Крыма, в ходе которых экипажи истребителей Су-27 и Су-30 отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.
Напомним, год назад несколько российских Су-27 поднимались в воздух над Черным морем для перехвата самолета США.
А в июле 2020 года российский Су-27 перехватил над Черным морем самолет радиотехнической разведки ВМС США.