Южное командование министерства обороны США поздравило американские ВВС с днем формирования, опубликовав в своем Twitter запись с силуэтами советских истребителей Су-27.

"С днем рождения, американские воздушные силы", - говорится в сообщении Южного командования Минобороны США.

В комментариях пользователи интересуются, откуда у воздушных сил США самолеты российской компании "ОКБ "Сухой".

Как писала "Страна", в июле этого года российские вооруженные силы провели учения на территории аннексированного Крыма, в ходе которых экипажи истребителей Су-27 и Су-30 отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

Напомним, год назад несколько российских Су-27 поднимались в воздух над Черным морем для перехвата самолета США.

А в июле 2020 года российский Су-27 перехватил над Черным морем самолет радиотехнической разведки ВМС США.