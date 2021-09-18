Руководитель и трое членов Центральной избирательной комиссии в этом месяце посетили США для изучения передового опыта в избирательных технологиях и кибербезопасности.

Проезд, проживание и суточные взял на себя Международный фонд избирательных систем, сообщают Украинские новости со ссылкой на письмо, полученное из ЦИК в ответ на журналистский запрос.

"Пунктом 22 рабочего плана сотрудничества между ЦИК и Международным фондом избирательных систем (IFES) предусмотрено проведение совместных мероприятий, в частности учебных поездок для представителей комиссии. Указанная организация пригласила делегацию ЦИК (в составе председателя комиссии Диденко О. М., заместителя председателя комиссии Плукаря В.В., секретаря комиссии Гатауллиной Е.А., члена комиссии Боярчук О.Б. и начальника отдела международного сотрудничества секретариата комиссии Костив О.И.) осуществить учебный визит в США... с 4 по 14 сентября 2021 года", - говорится в письме.

Согласно сообщению, цель командировки - изучение передового опыта администрирования избирательного процесса, поддержание отношений с международными партнерами.

Также сообщается, что поездка посвящена вопросам избирательных технологий, кибербезопасности, регистрации избирателей, противодействию иностранному вмешательству в выборы.

Программой визита были предусмотрены встречи с заинтересованными сторонами и экспертами в правительственных учреждениях США, международных организациях, аналитических центрах

Напомним, Центральная избирательная комиссия утвердила размер бюджета, необходимый для проведения довыборов народных депутатов на округах №184 и №197, назначенных на 31 октября. Бюджет составил 25 миллионов гривен.

"Страна" также писала, что оба округа освободились после того, как парламентариев назначили на другие должности. Старт избирательной компании начался 1 сентября - всего за 60 дней до дня голосования.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала пять групп по проведению референдума