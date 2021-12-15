Президент России Владимир Путин провел онлайн-переговоры с главой Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Стороны объявили о продлении договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. Также в ходе беседы лидеры заявили, что ожидают личную встречу.

Об итогах переговоров сообщила пресс-служба Кремля.

Путин назвал отношения двух стран "настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке". По его словам, между двумя странами сформирована новая модель взаимодействия, "базирующаяся в том числе на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга, решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства".

Также российский президент добавил, что Китай становится международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". По его словам, на данный момент подписаны контракты на выпуск более 150 миллионов доз вакцины с шестью китайскими производителями.

Кроме того, Путин заявил об увеличении числа совместных проектов и росте товарооборота.

"В январе-ноябре этого года товарооборот увеличился на 31%, до 123 миллиардов долларов. Уже побиты рекордные показатели допандемийного 2019 года. В недалекой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в 200 миллиардов", - сказал Путин.

По словам китайского лидера, Россия и КНР "становятся настоящим оплотом для претворения в жизнь истинной многосторонности, защиты международной справедливости и равенства".

Также Си Цзиньпин поблагодарил Путина за согласие посетить зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в феврале 2022 года.

Как, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков по результатам переговоров лидеров двух стран,

Россия и Китай хотят создать финансовую структуру, на которую не смогут влиять третьи страны,

"Особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой структуры для обслуживания торговых операций России и Китая", - сказал Ушаков.

Он объяснил необходимость такой структуре тем, "чтобы третьи страны не могли влиять"

Государства будут работать над увеличением доли национальных валют во взаимных рассчетах и расширять сотрудничество по взаимному доступу инвесторов на фондовые рынки.

Кроме того, в ходе беседы стороны договорились о продлении на пять лет договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Напомним, днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России с главой Китайской Народной Республики обсудит "агрессивную риторику НАТО и США". Однако на сайте Кремля нет информации об этом по итогах переговоров.