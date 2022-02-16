Верховная Рада возвращается к пленарной работе, фоном для которой будут слухи о скором широкомасштабном вторжении России, запущенные Западом.

Как писала “Страна”, следствием этих слухов стало нарастание панических настроений в украинском истеблишменте и среди народных депутатов в частности. Некоторые парламентарии улетели из Украины, боясь закрытия гражданского авиасообщения (о чем заговорили на выходных).

Сможет ли Рада вообще работать, было главной интригой пленарного вторника. И тут имело значение не только количество депутатов, но и их готовность принимать законы.

Ведь на прошлой "пленарке" законодательная работа была провалена.

Как в итоге развивались события - в материале “Страны”.

Явка строго обязательна

Новая пленарная неделя парламента началась под аккомпанемент слухов о начале полномасштабной войны с Россией. Напомним: США и его союзники заявили, что более чем 100-тысячная группировка российских войск готова напасть на Украину с разных сторон со дня на день (возможно, 16 февраля). Однако окончательное решение о нападении российским президентом Владимиром Путиным не принято. Запад угрожает ввести “адские” санкции в ответ на агрессию. Москва же отрицает подготовку к вторжению, обвиняя в свою очередь Запад в дезинформации и разжигании истерии.

Информационный накал вызвал тревожные настроения в политико-экономических кругах Украины. Как сообщала “Страна”, часть украинских элит предпочла уехать, взяв семьи, “от греха подальше” за границу. В том числе - и ряд народных депутатов.

Информацию об отъезде парламентариев подтвердил в понедельник после согласительного совета глав фракций и комитетов Рады спикер Руслан Стефанчук, по подсчетам которого в конце прошлой недели “приблизительно 30 депутатов” были за границей, большая часть, мол, должна была вернуться за выходные.

На самом соглассовете председатель парламента обратился к руководству фракций и депутатских групп с просьбой обеспечить присутствие своих народных депутатов в Раде.

В СН, видимо, понимая, что ее депутатов будут пересчитывать тщательнее других, заверяли, что явка во фракции будет.

“Завтра увидите. Насколько мне известно, все на месте (в смысле - в Украине - Ред.)”, - ответил на вопрос в комментариях к своему посту народный депутат Дмитрий Соломчук (СН).

По информации издания, уехавшим за границу членам фракции начальство сказало срочно вернуться обратно. Но семьи остались. “Просто легче их увезти, чем 1000 раз на день по телефону успокаивать. Направления, куда будут точно уезжать — Австрия, Испания. Реже - Дубай. На пару месяцев: пока информационный шум утихнет”, — говорит собеседник среди депутатов от СН.

Показать фракцию в максимально возможном составе нужно еще для того, чтобы не дать оппонентам повод выставить депутатов от партии власти непатриотами и трусами. Если президент Владимир Зеленский говорит, что украинец - сегодня тот, кто в Украине, а потом кого-то из СН обнаружат за пределами Украины, политические противники устроят из этого грандиозный скандал, которых у власти внутри страны и так не счесть в последнее время.

Повестка дня сессии стала сигналом

Другой мотив для мобилизации в парламенте - перезапустить работу неформальной коалиции СН с депутатскими группами-сателлитами “За будущее” (ЗБ) и “Доверие”.

Как писала “Страна”, на прошлой пленарной неделе Рада провалила ряд важных для Банковой голосований, по сути завалив законодательную работу. Официально в СН объяснили провал количеством заболевших коронавирусом в своей фракции. Однако в парламентских кулуарах заговорили об усилении центробежных сил во президентской фракции, спровоцировавших разброд и шатание. Голоса ЗБ, “Доверие” и лояльной к ОП части "Голоса" ситуации не спасли.

В этот раз власть приложила серьезные усилия, чтобы это не повторилось.

“СН собирает всех своих по возможности. И обратились чисто по-человечески к другим фракциям и группам обеспечить явку. Мол, сейчас такое время: нужно показать наше единство. Голосовать, конечно, будет “коалиция” из СН, “За будущее” и “Доверия”. Проблем с голосами на этой неделе быть не должно. Кроме коронавирусных, соберется где-то 230 “слуг”. Минус 20 человек Разумкова (экс-спикер Дмитрий Разумков, который сейчас в оппозиции к Банковой - Ред.) Но добавят “За будущее” и “Доверие”. Что будет на следующей пленарной неделе, посмотрим”, - говорит собеседник в руководстве одной из оппозиционных фракций.

Тем не менее, для подстраховки повестку дня пленарного вторника заполнили вначале законопроектами во втором чтении, рассмотрение которых можно растянуть во времени внесением поправок. А своеобразной лакмусовой бумажкой этой “пленарки” должно было стать голосование за повестку дня только начавшейся седьмой сессии (уже четвертая попытка ее принять). На прошлой пленарной неделе как раз неудача с этим постановлением показала, что у Банковой серьезные проблемы в сессионном зале.

Утром во вторник сперва зарегистрировались только 216 депутатов, что было плохим знаком для власти. Правда, потом люди подтянулись, и уже на табло было 367. "Депутаты с прессой в кулуарах общались, на заседаниях рабочих групп были и т.д. Когда начались голосования, все были на месте", - прокомментировала журналисту в комментариях на своей странице в Фейсбуке член фракции СН Ольга Совгиря.

За утверждение повестки проголосовали 269 человек, за план законопроектной работы на 2022 год - 267. Работа пошла.

Далее депутаты одобрили 295 голосами законопроект №5110 "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" во втором чтении, 326 - обращение к международным структурам и парламентам других стран в связи с "эскалацией Российской федерации ситуации с безопасностью вокруг Украины", 331 - обращение с призывом не отреагировать на процесс признания "ДНР" и "ЛНР", который запустила Государственная Дума России.

Среди других законопроектов стоит остановиться на №5719 о зачислении акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачными изделиями. На прошлой "пленарке" Рада провалила голосование за него, отправив на доработку к повторному второму чтению. Но теперь за него было 278 голосов "за".

"Общины получат плюс 2 млрд грн в местные бюджеты от табачного акциза и увеличенный в 1,5 раза ГФРР (государственный фонд регионального развития - Ред.) - сказал нам народный депутат от СН Виталий Безгин. - Честно говоря, ничего в нем не поменялось. С точки зрения критических норм как ГФРР, так и акциз остались прежними. Другое дело, что сегодня в сессионном зале было больше людей. В нашей фракции только было 227-мь. И хотя не все его поддержали, с помощью других фракций законопроект прошел".

Впрочем, как желают собеседники в оппозиционных фракциях, власти рано расслабляться.

"Повестку на этой недели подчистили, убрав оттуда "шкурные" проекты. Поэтому Рада работает. Хотя попытки протащить в сессионный зал спорные вещи предпринимаются, но их "заваливают" еще до голосований", - утверждает источник в руководстве одной из фракций.

По его словам, власть хотела включить в законопроект №5090 с изменениям в Бюджетный кодекс норму с онлайн-голосованием депутатов, которые находятся на больничном.

"Это та, которая подразумевает голосование зеленой, красной и желтой карточкой (то есть "за", "против" и "воздержался" - Ред.) и которую вчера "слуги" обсуждали на встрече с президентом. Но не захотел бюджетный комитет. Теперь они (власть - Ред.) думает, что делать. Наверное, внесут отдельный законопроект", - утверждает источник.

Еще одна новая идея "слуг" - о запрете на выезд высшим чиновникам и народным депутатам во время военного положения - уже оформлена в законопроект, который на стадии регистрации. Об этом сообщила депутат от СН Совгиря на своей странице в Фейсбуке.

Сколько продлится перемирие, пока неясно. Из-за внешнеполитической повестки вопросы внутренней политики отошли на второй план. Но очевидно, что когда страсти на границе улягутся, все вернется на круги своя. Легко команде Зеленского в Раде пока не будет.

О главной причине разброда и шатания во фракции президента "Страна" уже писала - понимание большинством депутатов от президентской политсилы, что в будущий парламент они не попадут.

"Зеленского хочет создать вместо "слуг" новую партию своего имени. Над названием пока думают, но хотят, чтобы фамилия президента фигурировала. Будут социально-значимые ребята: врачи, спортсмены и лидеры мнений. А нас, "старых новых лиц" там уже не ждут. И это даже не скрывают. Из-за этого монобольшинство и посыпалось. А сейчас снова о нас вспомнили, когда голоса понадобились", - рассказал один из депутатов Слуги народа.

Один из мажоритарщиков "Слуги народа" откровенно признался, что депутаты ищут новых покровителей на местах.

"На нас никто ставок в будущем не делает. Нет никаких перспектив, поэтому многие ребята уже ищут себе серьёзных покровителей на местах, чтобы попасть хотя бы в местные и областные советы в следующем созыве", - утверждает мажоритарщик из "Слуги народа".

В таких условиях собирать голоса в "монобольшинстве" будет все труднее.