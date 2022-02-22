На территории Луганской ТЭС, которая расположена в городе Счастье, горят уже три трансформатора. Еще три - под угрозой возгорания из-за непрекращающихся обстрелов.

Видео опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на своей странице в Facebook во вторник, 22 февраля.

"По состоянию на 14:30 на территории ТЭС в Счастье наблюдается горение трех трансформаторов (в каждом по 40 т масла), при дальнейшем разливе горючего масла существует угроза распространения пожара на вторую очередь (еще 3 трансформатора). Личный состав и техника ГСЧС в полной готовности находятся на безопасном расстоянии. Обстрелы не прекращаются", - сообщили спасатели в соцсети.

Напомним, накануне Луганская ТЭС остановилась из-за обстрелов, а город Счастье остался обесточенным.

Сегодня сообщалось, что в Луганскую ТЭС прилетел снаряд. Из-за этого там загорелся трансформатор.

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