Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), приняла решение о переводе Луганской ТЭС с угля на газ. В правительстве заявили, что этому послужил дефицит угля.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в Facebook.

"Из-за блокирования Россией поставок угля железнодорожным путем, для этой (Луганской - Ред.) ТЭС в настоящее время нет другого способа обеспечить достаточный запас топлива, кроме замены угля на газ. Стабильное обеспечение тепло- и электроснабжением – главный приоритет отопительного сезона", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что для реализации такой возможности "правительством 15 декабря было дано протокольное поручение профильным ведомствам разработать соответствующий механизм замещения топлива".

"Именно поэтому НКРЭКУ 17 декабря приняла решение о введении соответствующей вспомогательной услуги. Этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству электрической энергии на Луганской ТЭС при использовании в качестве топлива природного газа и будет применяться только к периоду возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах из-за действий Российской Федерации", - говорится в сообщении Минэнерго.

Между тем, в ведомстве добавили, что использование данного механизма на других ТЭС Украины пока не планируется.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Тепловые электростанции (ТЭС) Украины не соблюдают требований касательно минимальных запасов угля, необходимых для оптимальной работы. Согласно инфографике, ни на одной ТЭС фактические запасы угля не превышают уровня, соблюдение которого необходимо для поддержания лицензионной работы объектов.

Кроме того, мы также писали о том, что запасы в украинских подземных хранилищах газа опустились до 15,34 млрд куб.м, а в европейских отобрана уже одна треть (32,6%) от объема газа, закачанного в летний период. "Газпром" продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.